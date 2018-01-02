خطأ فادح خلال عزف النشيد الوطني الإماراتي قبل انطلاق مباراة الإمارات والعراق

خطأ فادح خلال عزف النشيد الوطني الإماراتي قبل انطلاق مباراة الإمارات والعراق

المصدر: فريق التحرير

ارتكبت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج 23، خطأ فادحًا خلال عزف النشيد الوطني في انطلاقة مباراة الإمارات والعراق، التي تجمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خليجي 23 على إستاد جابر الأحمد الدولي.

وتم عزف السلام الوطني العماني بدل الإماراتي، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطأ غريبًا من اللجنة المنظمة.

وقال المغرد حمد المزروعي: “اللجنة المنظمة للبطولة ما تعرفون السلام الوطني الإماراتي؟ من بداية البطولة قلنا إن التنظيم سيئ وأشياء كثيره نترفع عنها”.

ووصل منتخب الإمارات إلى الدور قبل النهائي، بعد أن فاز على عمان وتعادل مع السعودية والكويت، بينما وصل منتخب العراق إلى نصف النهائي بعد أن فاز على قطر واليمن وتعادل مع البحرين.

 

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