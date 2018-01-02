خطأ فادح خلال عزف النشيد الوطني الإماراتي قبل انطلاق مباراة الإمارات والعراق

ارتكبت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج 23، خطأ فادحًا خلال عزف النشيد الوطني في انطلاقة مباراة الإمارات والعراق، التي تجمع المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خليجي 23 على إستاد جابر الأحمد الدولي.

وتم عزف السلام الوطني العماني بدل الإماراتي، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطأ غريبًا من اللجنة المنظمة.

عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا

عشت لشعب دينه الاسلام هديه القرآن

حصنتك باسم الله يا وطن السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

#خليجي_23#الإمارات_العراق pic.twitter.com/8E4GiSKf3u — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 2, 2018

وقال المغرد حمد المزروعي: “اللجنة المنظمة للبطولة ما تعرفون السلام الوطني الإماراتي؟ من بداية البطولة قلنا إن التنظيم سيئ وأشياء كثيره نترفع عنها”.

#الامارات_العراق اللجنة المنظمة للبطولة ماتعرفون السلام الوطني الاماراتي من بداية البطولة قلنا ان التنظيم سيء واشياء كثيره نترفع عنها … — حمد المزروعي (@uae_3G) January 2, 2018

ووصل منتخب الإمارات إلى الدور قبل النهائي، بعد أن فاز على عمان وتعادل مع السعودية والكويت، بينما وصل منتخب العراق إلى نصف النهائي بعد أن فاز على قطر واليمن وتعادل مع البحرين.

اللجنة المنظمة لـ #خليجي23 تضع السلام الوطني العماني بدلاً من السلام الوطني الاماراتي ، ياخي الكويت تحب عمان حتى بالاخطاء ????????????????????#عمان_البحرين#الامارات_العراق #العراق_الامارات pic.twitter.com/npKG1q9uIM — كويتي عتيج ! (@kuwaiitiq8) January 2, 2018

السلام الوطني العماني مكان السلام الوطني الإماراتي قبل مباراة العراق و الإمارات! — عمر الجغيمان (@omarsport) January 2, 2018

#عمان_البحرين

تشغيل السلام الوطني العماني بدل الإماراتي له دلالتين ????????????

1-مرده الفرع لأصله

2- النهائي بين العراق وعمان⚜️والكاس عماني???????????? — ????شاآم (@re0em96) January 2, 2018