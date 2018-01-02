هدف بالخطأ يقود عمان لنهائي كأس الخليج على حساب البحرين

سجل مهدي عبد الجبار هدفًا بالخطأ في مرماه؛ ليتسبب في فوز عمان 1-صفر على البحرين؛ لتبلغ نهائي كأس الخليج لكرة القدم‭‭ ‬‬(خليجي 23) في الكويت، اليوم الثلاثاء.

وحول المهاجم عبد الجبار برأسه، ركلة ركنية إلى شباك فريقه بالخطأ، في الشوط الأول، لتواصل عمان مغامرتها، بعدما هزمت الكويت صاحبة الضيافة، والسعودية، في دور المجموعتين.

#عمان تتقدم على البحرين بهدف مهدي عبد الجبار خطأ في مرماه في الدقيقة 28

عمان 1 × 0 #البحرين#خليجي_23 #خليجي_للابد pic.twitter.com/2s5HCDZObY — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 2, 2018

وتنتظر عمان مواجهة الإمارات أو العراق، في المباراة النهائية، يوم الجمعة المقبل.