هدف بالخطأ يقود عمان لنهائي كأس الخليج على حساب البحرين

هدف بالخطأ يقود عمان لنهائي كأس الخليج على حساب البحرين

المصدر: رويترز

سجل مهدي عبد الجبار هدفًا بالخطأ في مرماه؛ ليتسبب في فوز عمان 1-صفر على البحرين؛ لتبلغ نهائي كأس الخليج لكرة القدم‭‭ ‬‬(خليجي 23) في الكويت، اليوم الثلاثاء.

وحول المهاجم عبد الجبار برأسه، ركلة ركنية إلى شباك فريقه بالخطأ، في الشوط الأول، لتواصل عمان مغامرتها، بعدما هزمت الكويت صاحبة الضيافة، والسعودية، في دور المجموعتين.

وتنتظر عمان مواجهة الإمارات أو العراق، في المباراة النهائية، يوم الجمعة المقبل.

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