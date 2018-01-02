وفاة نجم المنتخب العراقي السابق علي كاظم

نعت الأوساط الرياضية في العراق، اللاعب العراقي الدولي السابق علي كاظم، الذي توفي صباح اليوم في العاصمة بغداد.

وتوفي النجم الكروي عن عمر ناهز الـ69 عامًا؛ إثر إصابته بأمراض مزمنة ألزمته الفراش، ليتوفي على إثرها بعد حياة حافلة بالعطاء، مع المنتخب الوطني العراقي، خلال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

وحقق كاظم مع المنتخب العراقي الكثير من الألقاب، حيث يعتبر ثالث هداف في تاريخ الكرة العراقية، وسجل أكثر من 56 هدفًا خلال مسيرته مع المنتخب العراقي، خاصة مع منتخب العراق العسكري، الذي حقق معه ثلاث بطولات لكأس العام خلال فترة السبعينيات.

وحصل كاظم على ثاني هداف في بطولة كأس الخليج الرابعة، التي أقيمت في الدوحة عام 1976، بعد الهداف الكويتي جاسم يعقوب، فضلًا عن المساهمة في بلوغ المنتخب العراقي أولمبياد موسكو 1980.

وأمضى اللاعب الدولي خمس سنوات في الأردن مدربًا لعدد من الفرق ومساعدًا للمدربين، بعد اعتزاله عام 1982، فضلًا عن تدريب فرق رياضية في البحرين واليمن وغيرها، ليصاب بعدها بالمرض العضال الذي توفي إثره.

وأعلنت شخصيات كروية خليجية وعربية حينها استعدادها لعلاج الدولي الراحل على نفقتها الخاصة، بعد إجرائه عدة عمليات؛ لكنها فشلت.

وخاض كاظم أكثر من 80 مباراة مع العراق في سبعينيات القرن الماضي، ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي المنتخب العراقي على مر العصور.

وأمضى كاظم، وهو عم علي عدنان الظهير الأيسر لمنتخب العراق وأودينيزي الايطالي، مسيرته كلها مع الزوراء، وساهم في فوزه بالدوري العراقي ثلاث مرات.

وطالبت أوساط رياضية المنتخب العراقي بارتداء الشارة السوداء، في مباراة اليوم مع المنتخب الإماراتي، ضمن بطولة خليجي 23، حدادًا على الراحل علي كاظم.