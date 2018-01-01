هل يكرر المنتخب العماني إنجاز 2009 أمام البحرين في “خليجي 23″؟

قال الهولندي بيم فيربيك، مدرب المنتخب العُماني، اليوم الإثنين، إن فوز الفريق بلقب كأس الخليج عام ،2009 لا يشغل بال التشكيلة الحالية، وإن تركيزه كافة، ينصب على مواجهة البحرين في الدور قبل النهائي لخليجي 23.

وستلتقي عُمان، التي حققت لقبها الوحيد في البطولة على أرضها عام 2009، غدًا الثلاثاء، مع البحرين وهي الفريق الوحيد في المربع الذهبي، الذي لم يسبق له نيل اللقب الخليجي.

وأضاف فيربيك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم: “الجميع يتحدث عن 2009، وإنجاز المنتخب بتحقيق لقب خليجي 19؛ لكننا لا نستعجل الأمور، وتركيزنا الآن ينصب على مباراة البحرين فقط”.

وتابع في تصريحات نقلها حساب الاتحاد العماني للعبة على تويتر: “لا يوجد ضغط على المنتخب من الخارج.. جميع اللاعبين لديهم رغبة، وعزيمة كبيرة لإسعاد عمان، والوصول للنهائي؛ لكن دون ضغوط”.

وأشار المدرب الهولندي، رغم ذلك، إلى أن مباراة البحرين ستكون صعبة للغاية؛ نظرًا لان الهدف هو التأهل للنهائي.

وأضاف: “أتوقع مباراة قوية.. قمنا بالاستعداد بشكل جيد، ونعرف مكامن القوة، والضعف لدى المنافس.

“شاهدنا المباريات الثلاث السابقة لمنتخب البحرين، ونعرف إمكانياته جيدًا. يمتلك المنافس تشكيلة منظمة، إضافة لدفاع قوي”.

“يجيد المنتخب البحريني الدفاع، وتلقت شباكه هدفين في الدور الأول، أحدهما من خطأ دفاعي”.

“من الصعب أن تصنع العديدة من فرص التسجيل أمام مرماه، وهو ما يميزنا أيضًا”.

*ثقة كبيرة

وشدد فيربيك على أن فريقه جاهز للمواجهة، وأن هناك الكثير من الثقة لديه في تحقيق الانتصار.

وقال المدرب الهولندي: “فريقي جاهز، قمنا بعمل جلسات استشفاء للاعبين في اليومين الماضيين، والكل جاهز للمباراة أمام البحرين”.

وطلب مدرب عُمان من لاعبيه القتال؛ من أجل الفوز، والوصول للنهائي.

وقال: “علينا أن نقاتل للفوز والوصول للنهائي.. لدينا ثقة كبيرة في لاعبينا، وهم عازمون على تقديم كل ما لديهم في هذه المباراة”.

“كان أداء فريقنا في غاية التميز منذ البداية، لعبنا مباريات كثيرة خلال آخر 10 أشهر، وعملنا من خلالها على رسم نهج خططي معين للمنتخب، وإيجاد مجموعة من اللاعبين المميزين، وأنا سعيد باختياراتي”.

“نحترم جميع المنافسين، ومهمتي دائمًا معرفة نقاط الضعف، والقوة لديهم، وإيجاد الخطط المناسبة لكل مباراة”.