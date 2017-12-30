موعد مباراة عُمان والبحرين في خليجي 23‎

يلاقي المنتخب العُماني نظيره البحريني في نصف النهائي في بطولة كأس الخليج (خليجي 23) التي تقام في الكويت.

وتقام مباراة المنتخبين يوم الثلاثاء المقبل الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش 17 :30 بتوقيت الكويت.

وكان المنتخب العُماني قد صعد إلى نصف النهائي كمتصدّر للمجموعة الأولى، بفوزين على الكويت والسعودية، في حين خسر أمام الإمارات.

في المقابل خطف المنتخب البحريني بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد أن جمع 5 نقاط من فوز على اليمن، وتعادلين مع العراق وقطر.

وتُقام المباراة النهائية يوم 5 من الشهر المقبل، حيث يلتقي الفائز من مباراة عُمان والبحرين مع الفائز من نصف النهائي الآخر الذي يجمع الإمارات مع العراق.

ونجح المنتخب العُماني في الفوز ببطولة الخليج مرة وحيدة، وكان ذلك في النسخة التاسعة عشرة العام 2009، وخسر في المباراة النهائية نسختي 2004 و2007.

بينما فشل المنتخب البحريني في الفوز باللقب في أي مرة، رغم أنه نجح في الفوز بالميدالية الفضية 4 مرات أعوام: 1970 و1982 و1994 و2003.

يشار إلى أن المباراة النهائية تقام في الخامس من الشهر المقبل.