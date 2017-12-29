نائب رئيس الاتحاد البحريني يحتفل مع الجماهير في الشارع ببلوغ نصف نهائي كأس الخليج (فيديو)

ترجل الشيخ خالد بن سلمان، نائب رئيس اتحاد الكرة البحريني، من سيارته واحتفل مع الجماهير بتأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس الخليج “خليجي 23” المقامة حاليًا في الكويت.

ونزل الشيخ خالد بن سلمان من سيارته واحتفى مع بحرينيين بالفوز، أمام ملعب مباراة منتخب بلاده مع قطر، التي انتهت بالتعادل، حيث صعدت البحرين إلى قبل نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بعد التعادل 1-1 مع قطر حاملة اللقب، التي ودعت البطولة اليوم الجمعة.

الشيخ خالد بن سلمان نائب رئيس اتحاد الكرة البحريني ينزل من سياراته ويحتفي مع بحرينيين بالفوز امام الملعب.????????#خليجي_23

#قطر_البحرين #البحرين_قطر pic.twitter.com/52uG2WCFRO — محمد البكيري (@m_bukairy) ٢٩ ديسمبر، ٢٠١٧

واحتلت البحرين المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط، متأخرة بنقطتين عن العراق الذي تصدّر المجموعة بعد الفوز 3-صفر على اليمن في المباراة الثانية.

ووضع “حسن الهيدوس” قائد قطر منتخب بلاده في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول بركلة جزاء، لكن “علي جعفر” تعادل للبحرين في الدقيقة 57.

وستلتقي البحرين مع عُمان متصدرة المجموعة الأولى في الدور قبل النهائي.