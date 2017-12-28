الاتحاد العراقي يطالب الكويت بالسماح للجماهير بحضور مباريات أسود الرافدين في خليجي 23

طالب اتحاد الكرة العراقي دولة الكويت بالسماح للجماهير العراقية بمؤازرة المنتخب الوطني في مبارياته المقبلة بعد تأهله إلى النصف النهائي للبطولة الخليجية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود إننا “طالبنا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بالسماح للجماهير العراقية بدخول الكويت خلال مباراة نصف النهائي للبطولة.

وأكد مسعود أن الغانم وعده خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم بمخاطبة وزير الداخلية الكويتي للحصول على الموافقات وتوفير الفرصة للجماهير العراقية بالحضور.

وأشار مسعود إلى أن الغانم كان متفهمًا جدًا للطلب العراقي، وسيبذل جهودًا حثيثة بتحقيق ذلك للجماهير العراقية.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان عن وجود تنسيق مشترك بين البلدين لدخول الجماهير الرياضية العراقية إلى أراضي الكويت لحضور خليجي 23.

وقال عبطان إنه “في مباراتنا الأولى اجتمعنا مع وزير الشباب والرياضة الكويتي، وأكدنا أنه في حال وصول المنتخب الوطني إلى الأدوار النهائية لن نقبل أن يلعب المنتخب دون جمهور.

وأضاف عبطان أن الإجراءات الأمنية وتأشيرات الدخول للكويت معقدة للغاية، لكن الجهات المعنية وعدت بتقديم التسهيلات الممكنة.

ويلتقي المنتخب العراقي واليمن يوم غد الجمعة على ملعب نادي الكويت في ختام مبارياتهما بالدور التمهيدي للمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج الـ 23، حيث يسعى المنتخب العراقي الذي يتصدّر مجموعته برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف عن البحرين إلى تحقيق الفوز على منافسه اليمني وتأمين التأهل إلى الدور المقبل.