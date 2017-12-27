بونياك: دربت الكويت قبل 5 أيام من كأس الخليج ولا أعرف مصيري بعدها

قال الصربي بوريس بونياك، مدرب منتخب الكويت، اليوم الأربعاء، إنه تولى تدريب الفريق قبل خمسة أيام من انطلاق كأس الخليج (خليجي 23) مؤكدًا أنه لا يعرف مصيره الآن عقب خروج الدولة المستضيفة من المنافسات بعد خسارتها لأول مباراتين.

وخسرت الكويت 2-1 أمام السعودية في الافتتاح يوم الجمعة الماضي، قبل أن تخسر أمام عُمان 1-صفر، يوم الاثنين الماضي، لتودع المنافسات.

وأضاف بونياك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل مواجهة الإمارات صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى “اتفاقي مع اتحاد الكرة كان ينص على تدريب الأزرق (الكويت) في خليجي 23 فقط ولا أعلم ماذا سيحصل بعد البطولة”.

وتابع المدرب الصربي في تصريحات نقلتها صفحة الاتحاد الكويتي على تويتر: “فعليًا، فقد دربت المنتخب خمسة أيام فقط قبل البطولة.

“كان الوقت المتاح قصيرًا للغاية للإعداد.. لم تتح لنا فرصة الدخول في معسكرات أو خوض مباريات استعدادية.

“لم يكن لدينا الوقت الكافي لتصحيح الأخطاء لهذا، فإنني أرى أنني لست محظوظًا. لم يكن لدي الفرصة لتقديم كل ما لدي”.

ورغم أن الكويت ودعت البطولة، التي ستستمر حتى الخامس من يناير كانون الثاني المقبل، إلا أن بونياك أكد أن لقاء الإمارات غدًا لن يكون “نزهة”.

وقال المدرب الصربي: “مباراتنا أمام الإمارات لن تكون نزهة وأعد الجماهير بتقديم كل ما لدينا”.

هذا وقد أعلن الاتحاد الكويتي للعبة، أن فهد الانصاري لاعب المنتخب غادر إلى السعودية للانضمام لفريقه الاتحاد المنافس في دوري المحترفين هناك، وذلك بعد تأكد خروج الكويت من البطولة.

وأضاف الاتحاد الكويتي في بيان: “جاء قرار مغادرة الأنصاري بناء على كتاب تلقاه اتحاد الكرة الكويتي من قبل نظيره السعودي، يفيد برغبة نادي الاتحاد بالاستعانة بخدمات لاعبه في الفترة المقبلة”.