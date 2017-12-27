الناقد العماني أحمد الرواس يثير جدلًا واسعًا برأيه في تنظيف الجمهور مدرجات خليجي23 (فيديو)

الناقد العماني أحمد الرواس يثير جدلًا واسعًا برأيه في تنظيف الجمهور مدرجات خليجي23 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أثار الناقد الرياضي العماني في قناة الدوري والكأس القطرية، أحمد الرواس، جدلًا كبيرًا خلال تحليله لمباراة قطر والعراق في بطولة “كأس الخليج 23“، بعدما اعترض على مقدمة مذيع برنامج “المجلس”.

وقال مقدم البرنامج في مستهل تحليله: “بداية يجب أن نحيي الجمهور العماني، الذي يضرب مثالًا رائعًا لتنظيف مكانه المخصص له في المدرجات بمباريات خليجي 23 بشكل لائق وحضاري”.

وهنا انفعل الرواس وتلقى أطراف الحديث ليقاطع مقدم البرنامج، قائلًا: “فيه عمال لدول الخليج وهذا شغلهم، وثقافة اليابانيين غيرنا هم معتادين على هذا في بلدهم، هذه حركة غير صحيحة، هل نحن نقلد اليابان أم هم يقلدوننا، هذا عبث بالوقت ما دام فيه عمال فتشتغل وهذا عملهم”.

وحاول ضيوف البرنامج الاعتراض على رأي الرواس، حيث شددوا على أنه يعترض على ثقافة خاطئة، كما دشن الجمهور العماني عبر موقع تويتر هاشتاغًا باسم “#لا_يمثلني_رأي_أحمد_الرواس “، حيث رأى البعض أنه جانبه الصواب في رأيه، ولم يكن يصح ما قاله فيما دافع آخرون عن موقفه.

وخرج الرواس بعد ذلك في فيديو تداوله الجمهور ليوضح موقفه مما قاله في برنامج “المجلس”، قائلًا: “في البرنامج تتم مقاطعتي بشكل دائم، ولكن أحب أن أوضح ما قلته إن الواحد اللي ينظف ينظف مكانه لا بد أن يستأذن من صاحب المكان، لأن فيه شركة تقوم بهذه الأعمال، هل واحد يرمي علي شيء وأقوم بتنظيفه هل يعقل هذا، وكان اعتراضي على نقطة ثقافة اليابانيين، فهل اليابانيون يتعلمون منا أم نحن نعلمهم؛ لكن هذه ثقافتنا نحن أمة إسلامية والنظافة من الإيمان؛ ولكنها ليست ثقافة، ولكن هو مصطلح جديد دخيل علينا، وهذه مبادئي ولم أهن أي شخص، كما وصل للبعض، ويمكن ما وصلت الفكرة وهذه نهايتي والسلام للجميع”.

 

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