الناقد العماني أحمد الرواس يثير جدلًا واسعًا برأيه في تنظيف الجمهور مدرجات خليجي23 (فيديو)

أثار الناقد الرياضي العماني في قناة الدوري والكأس القطرية، أحمد الرواس، جدلًا كبيرًا خلال تحليله لمباراة قطر والعراق في بطولة “كأس الخليج 23“، بعدما اعترض على مقدمة مذيع برنامج “المجلس”.

وقال مقدم البرنامج في مستهل تحليله: “بداية يجب أن نحيي الجمهور العماني، الذي يضرب مثالًا رائعًا لتنظيف مكانه المخصص له في المدرجات بمباريات خليجي 23 بشكل لائق وحضاري”.

وهنا انفعل الرواس وتلقى أطراف الحديث ليقاطع مقدم البرنامج، قائلًا: “فيه عمال لدول الخليج وهذا شغلهم، وثقافة اليابانيين غيرنا هم معتادين على هذا في بلدهم، هذه حركة غير صحيحة، هل نحن نقلد اليابان أم هم يقلدوننا، هذا عبث بالوقت ما دام فيه عمال فتشتغل وهذا عملهم”.

وحاول ضيوف البرنامج الاعتراض على رأي الرواس، حيث شددوا على أنه يعترض على ثقافة خاطئة، كما دشن الجمهور العماني عبر موقع تويتر هاشتاغًا باسم “#لا_يمثلني_رأي_أحمد_الرواس “، حيث رأى البعض أنه جانبه الصواب في رأيه، ولم يكن يصح ما قاله فيما دافع آخرون عن موقفه.

كلامه منطقي #احمد_الرواس يعني الجمهور يحذفني وانا انظف .. من علمكم الثقافه هذا ذل وإهانه .#لا_يمثلني_راي_احمد_الرواس pic.twitter.com/lcv12AHZr6 — فهد الرواس (@fahad_alrawas) December 26, 2017

وخرج الرواس بعد ذلك في فيديو تداوله الجمهور ليوضح موقفه مما قاله في برنامج “المجلس”، قائلًا: “في البرنامج تتم مقاطعتي بشكل دائم، ولكن أحب أن أوضح ما قلته إن الواحد اللي ينظف ينظف مكانه لا بد أن يستأذن من صاحب المكان، لأن فيه شركة تقوم بهذه الأعمال، هل واحد يرمي علي شيء وأقوم بتنظيفه هل يعقل هذا، وكان اعتراضي على نقطة ثقافة اليابانيين، فهل اليابانيون يتعلمون منا أم نحن نعلمهم؛ لكن هذه ثقافتنا نحن أمة إسلامية والنظافة من الإيمان؛ ولكنها ليست ثقافة، ولكن هو مصطلح جديد دخيل علينا، وهذه مبادئي ولم أهن أي شخص، كما وصل للبعض، ويمكن ما وصلت الفكرة وهذه نهايتي والسلام للجميع”.

الرواس نعم الرجل وابوشهاب كان قصده واضح ولم يدعوه يكمل فكرته ويوصلها للجمهور اولا يتم رمي الجمهور العماني بقوارير المياه من الجمهور الكويتي وبعد ذالك انضف المكان !!! بأي منطق هذا ولا نرضاها ابدا كفانا مجاملات ..#لا_يمثلني_رأي_أحمد_الرواس — Suhail Alkathiri???????? (@suhail1191) December 26, 2017

الأخ أحمد الرواس @ahmedalrawas7 ، إن موقفك بالأمس في برنامج المجلس لا يمثلني، وهذه بحد ذاتها معضلة خطيرة إن كانت ثقافة عامة عند غيرك، إن النظافة من الإيمان قبل أن تكون ثقافة أو مشهد وسلوك حضاري. وخف على نفسك من الإنفعال الدائم!

https://t.co/91VcHOoTM6 — غافر الغافري (@GhGhafri) December 26, 2017

الجمهور العماني ينظف استاد جابر بعد المباراة ….

يازين العمانيين

حبابه ولطافه و رقي وادب واحترام ..

و سحر ???????????????? ..#الكويت_عمان ????????????????#شكرا_لكم pic.twitter.com/IXkaZweur0 — السرايه بنت بوناصر (@srraiaa) December 25, 2017