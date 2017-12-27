الحكم السريلانكي يثير جدلًا واسعًا في بطولة كأس الخليج (فيديو)‎

أثار استقدام حكم سريلانكي لإدارة مباريات بطولة “كأس الخليج 23“، بعد انتصاف مباريات المسابقة جدلًا كبيرًا، وهو السؤال الذي طرحته قناة “أبوظبي الرياضية” على ضيوفها، أمس الثلاثاء.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج المقامة حاليًا في الكويت “خليجي 23″ قررت استدعاء طاقم حكام من سريلانكا، للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، بعد الهجوم الذي تعرّض له حكم لقاء اليمن والبحرين، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، وانتهى بفوز المنتخب البحريني بهدف نظيف.

وتعرّض الحكم السعودي سلطان الحربي، الذي أدار لقاء المنتخب البحريني ونظيره اليمني إلى انتقادات، خصوصًا من القطريين إذ احتسب ركلة جزاء لصالح البحرين، والتي سجلها جمال راشد في الدقيقة الـ 39، ليودع المنتخب اليمني كأس الخليج بعدما تلقى الهزيمة الثانية؛ إذ فاز منتخب قطر عليه في المواجهة الأولى برباعية نظيفة.

وقال الإعلامي يعقوب السعدي: “الحكم السريلانكي، كريشنا بيريرا، الذي تم استدعاؤه خلال البطولة موضوعه يثير الشك والريبة، ونتمنى ألا يكون قادمًا لمهمة ويرجع”.

وشدد الناقد الرياضي وأحد ضيوف القناة، جاسم أشكناني: “أنا ضد إحضار حكم من الخارج لإدارة المباريات، وهذا قرار مسيء لحكام البطولة، وهذا ظلم كبير وبيّن ضد الحكام الذين عملوا طوال هذه الفترة، هذا قرار مسيء للمسؤولين عن الدورة، ولم يحدث خطأ فادح في البطولة لكي نلجأ لحكام من سيريلانكا”.

يعقوب السعدي: وجود الحكم السيريلانكي يثير الشبهة.. ونتمنى أن لا يكون جاء لمهمة محددة ثم يغادر البطولة

#الفريق_التاسع#أبوظبي_الرياضية 1 #خليجي_23 pic.twitter.com/AJruNWpSy6 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 26, 2017

وهو الأمر الذي رد عليه خالد الشمري، مقرر لجنة الحكام في بطولة “كأس الخليج 23″، قائلًا: “اللائحة تسمح لنا باستقدام حكام من الاتحاد الأوروبي أو اتحادات أخرى لكن تعذر وصول رد من اليويفا قبل انطلاق خليجي 23، لذلك جاء لنا هؤلاء الحكام من الاتحاد الآسيوي، والحكام الحاليون تم اختيارهم عن طريق الاتحاد الآسيوي، وطلبنا كلجنة حكام قبل أن تبدأ البطولة تحديد الحكام وليس لنا دور في اختيار الحكام الحاليين، وتعذر إرسال طواقم قبل بدء البطولة، ولكن تأخيرهم وعدم حضورهم قبل البطولة هذا من الاتحاد الآسيوي.. وعندنا حكام من أوزباكستان يشاركون في البطولة، وبالتالي طلب الحكام تم قبل إقامة البطولة”.

خالد الشمري مقرر لجنة الحكام في مداخلة هاتفية مطولة تابع المكالمة كاملة #الفريق_التاسع#أبوظبي_الرياضية 1 #خليجي_23https://t.co/L3ZP1iXFms — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 26, 2017

وأضاف: “لم يصلنا أي احتجاج رسمي على طواقم التحكيم الحاليين من قبل المنتخبات المشاركة في البطولة، ولكي تكون الصورة واضحة؛ لم نطلب الحكام من أجل هدف معين، ولكنهم جاءوا بترشيح من الاتحاد الآسيوي، وثمة شروط بالطبع معينة تتوافر عند طلب الحكام، وعندنا ممثل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الخليجي والآسيوي، وهناك احتمال كبير ألا يحكّم (هذا الحكم) في الجولة الأخيرة”.

وأشار المشري: “ثمة طاقم يمني لم يستعن به حتى الآن في البطولة، وربما أن الطاقم الجديد لن يحكّم في أي مباراة… والحكام كلهم يتبعون الفيفا”.