مدرب العراق بعد الفوز على قطر: جئنا إلى الكويت من أجل المنافسة على لقب كأس الخليج

أشاد باسم قاسم مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بلاعبي فريقه بعد الفوز 2 / 1 على المنتخب القطري اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج (خليجي 23) ليقترب من التأهل إلى الدور قبل النهائي.

وقال قاسم في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “أعتقد أن الفريق قطع 50% من مشوار التأهل إلى الدور قبل النهائي، وأمامنا الآن نصف المشوار الآخر في مواجهتنا مع المنتخب اليمني الذي يعتبر جيدًا وقدم مباراة جيدة اليوم أمام البحرين”.

وأضاف قاسم: “لقد خضنا مباراة قوية أمام منتخب قوي ومنظم، ورغم أن العراق غاب عنه عدد كبير من المحترفين إلا أن الشباب قدموا مباراة جيدة”، موضحًا أن سير المباراة كان لمصلحتهم رغم أن المنتخب القطري سجل هدفًا مبكرًا.

وتابع “نجحنا في التفوق خلال اللقاء، وحتى بعد تسجيل هدف التعادل والهدف الثاني كان بإمكاننا أن نسجل الهدف الثالث، ولكن هذا لا يمنع بأننا واجهنا منافسًا قويًا وحققنا فوزًا مستحقًا وعن جدارة”، وأعرب عن أمله في تحقيق الفوز في مباراة اليمن.

وقال المدرب: “في المباراة السابقة قمنا بإشراك ثلاثة مهاجمين لأننا كنا نطمح في تحقيق الفوز، واليوم لعبنا بمهاجمين وسير المباراة والأداء العام شهد أفضلية واضحة لمنتخبنا. وبكل تأكيد فنحن مطالبين بتحقيق الفوز في المباراة القادمة حتى نتأهل إلى الدور قبل النهائي، فالفوز اليوم يعتبر مقبولًا ولكن المهم أن يتأهل المنتخب للدور التالي”.

وأضاف قاسم “منذ اليوم الأول قلت إن منتخبنا يفترض أن ينافس بقوة على الفوز باللقب وأعتقد أننا نقف على أرضية صلبة، بسبب ثقتنا الكبيرة في اللاعبين وسنأخذ المباريات خطوة خطوة حتى النهاية. نحن نفكر في المنافسة على اللقب مع العلم بأن البطولة بها منتخبات كبيرة وسنبذل الجهود من أجل أن نكون منافسين على اللقب”.