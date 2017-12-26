البحرين تهزم اليمن وتعزز فرصها في بلوغ قبل نهائي كأس الخليج 23 (فيديو)

البحرين تهزم اليمن وتعزز فرصها في بلوغ قبل نهائي كأس الخليج 23 (فيديو)

المصدر: رويترز

عزز منتخب البحرين فرصه في التأهل للدور قبل النهائي لكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بالفوز 1-صفر على اليمن بركلة جزاء، اليوم الثلاثاء، في الكويت.

سجل جمال راشد هدف اللقاء الوحيد قبل نهاية الشوط الأول.

وتصدرت البحرين، التي تعادلت 1-1 مع العراق في الجولة الأولى، المجموعة الثانية مؤقتًا برصيد أربع نقاط، مقابل ثلاث نقاط لقطر حاملة اللقب التي تواجه العراق في وقت لاحق اليوم.

وفقد منتخب اليمن الأمل في بلوغ المربع الذهبي بعد التعرض للهزيمة الثانية على التوالي.

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