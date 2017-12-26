الاتحاد العراقي: باسم قاسم مستمر في قيادة المنتخب حتى نهاية عقده مهما كانت نتائج خليجي 23

أعلن علي جبار، نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن الجهاز الفني الحالي لمنتخب أسود الرافدين، بقيادة باسم قاسم، مستمر في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وحتى نهاية عقده، الذي يمتد لموسمين، بغض النظر عن نتائجه في بطولة كأس الخليج (خليجي 23).

وقال جبار، على هامش تواجده في الكويت، إن الجهاز الفني بقيادة باسم قاسم، نجح في تقديم مستويات مقنعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، وفي المباريات الودية الأخيرة، وأعاد الثقة إلى الجماهير في المنتخب مرة أخرى.

وأضاف جبار: ” كاتحاد، على قناعة تامة بأن الجهاز الفني الحالي، قام بتغيير ملامح المنتخب، وأظهر الروح الحقيقية لأسود الرافدين”.

وتحدث جبار عن لقاء العراق وقطر في الجولة الثانية، من مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج، ووصف اللقاء بالديربي المهم، بين قطبين من أقطاب الكرة الخليجية.

وأشار إلى أن فوز الفريق القطري، سيعني تأهله مباشرة إلى الدور قبل النهائي، بينما الفوز سيقرب المنتخب العراقي من التأهل؛ بعد تعادل في الجولة الأولى أمام منتخب البحرين، وهو الأمر الذي يجعل من المباراة صعبة للغاية، مشددًا على أن المنتخبين متقاربان في المستوى، ومتشابهان بنفس الظروف، حيث يعتمد كل فريق على عدد كبير من لاعبي المنتخب الأولمبي.

وأوضح جبار، أن المنتخب العراقي يعاني من إصابة عدد من لاعبيه، ويشارك عدد كبير أيضًا من الأسماء للمرة الأولى في بطولات الخليج، لكنه قال: “العراق بلد زاخر بالمواهب، وحتى اللاعبين الشباب يقدمون مستويات جيدة، وفي حساباتنا نبحث عن إنجاز، وقد جئنا من أجل إحراز اللقب، ولدينا ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين وفي الجهاز الفني “.

وأشار جبار، إلى أن التعادل في المباراة الأولى مع المنتخب البحريني، رغم أن البعض اعتبره تعثرًا، وكان من المفترض على الفريق العراقي حسم اللقاء مبكرًا، إلا أنها نتيجة ليست سيئة، وإن كان الفريق قد أجل حسم تأهله للمرحلة المقبلة.

وبسؤاله عن تصريحات اللاعب مهند عبد الرحيم، بأن تغيير خطة اللعب؛ هو سبب عدم تحقيق الفوز، أوضح جبار، قائلًا: “لكل مدرب مفهومه الخاص في المباراة، وفي انتقاء اللاعبين، ووضع الطريقة المناسبة، ولا يمكن أن نتدخل في عمل الجهاز الفني، رغم أن الكثيرين ألقوا عليه اللوم، وقالوا إنه لم يحسن التعامل مع المباراة، وفي النهاية، وجهة النظر التي تسير، هي وجهة نظرة الجهاز الفني فقط”.

وأشاد جبار، بالتنظيم الكويتي المميز للبطولة، وقال بأن النسخة 23 لكأس الخليج، نجحت قبل أن تنطلق.

يشار إلى أن العراق، توج باللقب الخليجي ثلاث مرات، في أعوام: 1979و1986و1988.