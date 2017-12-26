كأس الخليج: مباراة اليمن والبحرين.. هل يثأر اليمنيون من “الهارب”؟

يلتقي منتخب اليمن نظيره البحرين، مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج، التي تستضيفها دولة الكويت في نسختها رقم 23.

ويدخل المنتخب البحريني اللقاء محتلًا المركز الثاني مع العراق، بعد أن تعادلا في الجولة الأولى بهدف لكل منهما، بينما خسر المنتخب اليمني برباعية أمام قطر في الجولة الماضية.

وتحمل هذه المواجهة أهمية خاصة بالنسبة للاعبي اليمن أمام منتخب البحرين، الذي يقوده المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب الهارب من قيادة اليمن.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة اليمن والبحرين في بطولة خليجي 23..

التاريخ يتحدث

تقابل المنتخبان 13 مرة بدأت في دورة الألعاب الآسيوية عام 1994، وآخرها يوم 24 مارس 2016 بتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وفاز المنتخب البحريني 9 مرات بينما تغلب المنتخب اليمني مرتين وتعادلا أيضًا مرتين.. وسجل البحرين 27 هدفًا مقابل 8 أهداف أحرزها اليمن.

وبدأت اللقاءات في دورة ألعاب آسيا عام 1994، وفاز المنتخب البحريني بثنائية دون رد، ثم تقابلا في كأس العرب عام 2002 وفاز البحرين بنتيجة 3-1، ثم تقابلا في بطولة خليجي 16 بالكويت عام 2003 وفاز البحرين بنتيجة 5-1، كما تقابلا في بطولة خليجي 17 وتعادلا بهدف لكل منهما.

وفي تصفيات التأهل لأمم آسيا 2011، فاز المنتخب البحريني برباعية دون رد وفاز اليمن بثلاثية دون رد. وفي كأس العرب 2012 فاز اليمن بثنائية دون رد، وفي تصفيات التأهل لأمم آسيا 2015 تغلب البحرين بهدفين نظيفين ذهابًا وإيابًا، وتعادلا دون أهداف في خليجي 22.

وفي تصفيات قارة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، فاز منتخب البحرين برباعية دون رد وثلاثية نظيفة.

لقاء الفرصة الأخيرة

يبدو لقاء المنتخبين بمثابة الفرصة الأخيرة لليمن في البطولة، خاصة أن المنتخب اليمني خسر في الجولة الأولى أمام قطر برباعية.

وتعني الهزيمة خروج اليمن من حسابات التأهل لدور الأربعة، ويأمل المدير الفني الإثيوبي ابراهام مبراتو تحقيق الفوز والتغلب على البحرين للعودة بقوة لحسابات التأهل ببطولة الخليج.

ويعتمد ابراهام على المثلث الأبرز الذي يضم عبد الواسع المطري وأحمد السروري جناحي الفريق، وعلاء الصاصي صانع الألعاب المخضرم بجانب المهاجم محسن قراوي.

ويراهن اليمن على قدرات حارسه الموهوب محمد عياش بجانب المدافع المخضرم مدير عبد ربه، الذي يملك بعض الخبرات، وأكد حمزة الجمل، المدير الفني الأسبق لمنتخب اليمن لـ”إرم نيوز” أن المنتخب اليمني يعاني بسبب الظروف السياسية التي تسببت في تجميد النشاط الكروي.

وأضاف: “أعتقد أن المنتخب اليمني سيكون سلاحه الأبرز الروح القتالية والصمود أمام البحرين الأفضل فنيًا بكل المقاييس، بجانب خبرة بعض اللاعبين خاصة علاء الصاصي وأيضًا محمد عياش”.

الثأر والهارب

يبقى اللقاء بمثابة مهمة خاصة للاعبي اليمن أمام المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب الذي تولى قيادة المنتخب اليمني من قبل ورحل إلى اتحاد كلباء الإماراتي بشكل مفاجئ.

ويأمل لاعبو اليمن رد اعتبارهم أمام مدربهم الهارب الذي قاد المنتخب اليمني في بطولة خليجي 22 بالسعودية، وقدم معهم مستويات سابقة.

أسلحة البحرين

يعتمد التشيكي ميروسلاف سكوب المدير الفني للمنتخب البحريني على أسلحته لتحقيق الفوز؛ من أجل الانفراد بصدارة المجموعة.

ويراهن سكوب على طريقة 4-3-2-1 ، ويعول المدير الفني على قدرات المهاجم مهدي عبد الجبار، بجانب لاعب الوسط سيد ضياء مع كميل حسان كثنائي وسط يحرك الكرة في وسط الملعب باقتدار بجانب جمال راشد.