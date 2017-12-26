كأس الخليج.. سخرية من خطة منتخب الكويت أمام سلطنة عمان (صورة)

سخرت جماهير الكويت، من خسارة منتخب بلادها أمام سلطنة عمان، وتأكد خروجه من الدوري الأول لمنافسات كأس الخليج العربي 23 التي تستضيفها على ملاعبها.

وخسرت الكويت بهدف نظيف أمام سلطنة عمان، لتودع المنافسات، حيث سيخوض الأزرق مباراة أخيرة أمام الإمارات، من أجل حفظ ماء وجهه.

وأبدت الجماهير الكويتية استياءها من خطة المدرب بونياك، وأداء اللاعبين.

وتداول الكويتيون صورة ساخرة لخطة الأزرق أمام سلطنة عمان.

وانتشر فيديو لنجمي المنتخب الكويتي فهد الأنصاري وخالد القحطاني يتحدثان خلاله بألفاظ نابيه، ما تسبب في أزمة كبيرة قبل أن يقدم اللاعبان اعتذارهما.

في نفس السياق انتشر فيديو لطفلة لكويتية تبكي عقب خسارة منتخب بلادها أمام سلطنة عمان.

فيديو / دموع طفلة بعد خروج الأزرق من بطولة #خليجي٢٣ بعد خسارته أمام عُمان 0-1. pic.twitter.com/yi1o5LQF9U — المجلس ???????? (@Almajlliss) December 25, 2017

كما أبدى كويتيون استياءهم من سوء الخدمات وغلاء الأسعاء في استاد الجابر.

وأسدل الستار على منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج، التي تستضيفها دولة الكويت في نسختها رقم 23.

وشهدت الجولة تعادلًا دون أهداف بين منتخبي السعودية والإمارات، بينما فاز المنتخب العماني على نظيره الكويتي بهدف نظيف.

وتأجلت كل الأمور في المجموعة للجولة الأخيرة، التي تشهد مواجهة بين الكويت صاحب الضيافة ونظيره الإمارات بينما يلتقي منتخب السعودية نظيره عمان.