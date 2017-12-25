خليجي 23.. مدرب العراق لا يرضى أقل من الفوز على قطر

قال باسم قاسم، مدرب العراق، إنه سيعتبر التعادل أمام منتخب قطر حامل اللقب “نتيجة مخيبة”، عندما يلتقيان، غدًا الثلاثاء، في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) المقامة في الكويت.

واستهل العراق مشواره في كأس الخليج بالتعادل 1/1 مع البحرين، بعدما سجل لاعبه مهند عبدالرحيم هدفًا في الوقت القاتل في افتتاح المجموعة الثانية التي تضم أيضًا قطر واليمن.

وقال قاسم في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: “التعادل مع قطر سيكون نتيجة مخيبة، ولن نقبل سوى بالفوز من أجل العبور للدور قبل النهائي”.

وأضاف: “كل الاحتمالات واردة في هذه المجموعة، وربما سيحسم التأهل في الجولة الأخيرة”.

وانطلقت قطر بقوة في حملة الدفاع عن اللقب واكتسحت اليمن 4/0، يوم السبت الماضي.

وتابع مدرب العراق: “لعب منتخب قطر مباراة قوية ويمتاز بالتنظيم والجماعية، وبدا أنه استعد جيدًا للبطولة”.

وقال علي فايز، لاعب العراق: “ندرك أن المهمة صعبة أمام حامل اللقب، لكننا سنلعب بتركيز من أجل الفوز، وتقديم عرض يليق بالكرة العراقية، خاصة أن الشعب العراقي يتوق لفرحة ونتمنى أن نكون مصدر سعادته”.