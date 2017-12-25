الكويت تحقق مع طاقم تصوير فعاليات افتتاح “خليجي 23” بسبب فيديو يسيء لولي العهد

أحالت وزارة الإعلام الكويتية طاقم التصوير الذي قام بنقل مباشر لفعاليات افتتاح كأس الخليج “خليجي 23″ يوم الجمعة الماضي، إلى التحقيق بعد بث مقطع لولي العهد الكويتي الشيخ نواف بن الأحمد الجابر الصباح، منبهاً وزير الدولة لشؤون الشباب، خالد الروضان؛ لكي يغيّر مكان وقوفه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن “بث المقطع أثار استياءً رسمياً وشعبياً بين الكويتيين الذين طالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخطئين والمقصرين في أداء مهامهم”.

وذكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح صحفي أنه “سيتضح من سعى بخبث لتعكير صفو فرحة الكويتيين، عبر تعمد بث مقاطع مسيئة لقيادات سياسية، ولتعكير صفو فرحة الكويتيين في افتتاح خليجي 23 ومن كان يسعى لاستمرار الإيقاف الرياضي”.

وأطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم #نواف_الاحمد_تاج_راسكم، مبدين استياءهم من محاولة البعض “الإساءة إلى ولي العهد”، واصفين إياه بـ “رمز التواضع والخير والحب”.

وغرد الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح معلقاً على محاولة الإساءة لولي العهد “ليس غريباً ان يكون الهاشتاق الاول بالكويت #نواف_الاحمد_تاج_راسكم وهذا اكبر دليل على المحبة المخلصة الصادقة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ويأتي كرد سريع (نحبّك وكفى)ولنترك الحديث ونوقف التداول”.

وقال النائب في مجلس الأمة الكويتي علي الدقباسي “سمو ولي العهد صاحب القلب الكبير. والمعروف بالتواضع والرحمة والعدل والتواصل مع أهل الكويت في أحزانهم. وأفراحهم”.

وقال آخرون إن “من بث الفيديو ونشره تقصّد ذلك بهدف الإساءة إلى ولي العهد، إلا أن النتيجة كانت عكس ما أراد؛ فقد أظهر المقطع مدى حب الشعب الكويتي لولي العهد ودفاعهم عنه والمطالبة بمحاسبة كل من أساء إليه”.

وكان مقطع الفيديو أظهر مخاطبة ولي العهد لأحد الأشخاص القريبين منه لتنبيه وزير الدولة لشؤون الشباب لتغيير مكانه الذي سبب عرقلة لمرور الوفود الرسمية المشاركة في افتتاح “خليجي 23”.

وافتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فعاليات البطولة، التي تستضيفها بلاده من الـ 22 من كانون الأول/ديسمبر الحالي إلى الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل.