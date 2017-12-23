علي النونو أسطورة المنتخب اليمني يرد على مغرد قطري أساء لمنتخب بلاده (صورة)

رد على النونو، أسطورة المنتخب اليمني، على مغرد قطري علق بشكل مسيء على مواجهة قطر واليمن، التي أقيمت اليوم السبت، في خليجي 23، وانتهت بفوز قطر برباعية نظيفة.

إذ نشر المغرد صورة لأحد لاعبي فريقه وقال “منتخبنا العنابي يتمرن في إستاد الكويت 3 أهداف في 15 دقيقة.

وأعاد النونو التغريدة، قائلًا: “يتمرن؟ منتخبنا يحافظ على الهوية اليمنية فنحن نواجه الآن منتخب القرية العالمية وليس له علاقة بمنتخب العنابي الشقيق، ولكن أعجبني مستوى اللاعب (كاديو المري)”.

وقصد أسطورة المنتخب اليمني من رده، الرد على التجنيس المتواجد بكثرة في صفوف المنتخب القطري.

وانهار المنتخب اليمني مبكرًا على ملعب إستاد الكويت بعد أن اهتزت شباكه بثلاثة أهداف خلال أقل من 20 دقيقة في بداية المباراة ، واستمرت سيطرة المنتخب القطري على مجريات اللعب، وأحبط كل محاولات العودة من جانب نظيره اليمني، ثم أضاف الهدف الرابع قبل خمس دقائق من النهاية.