قطر تسحق اليمن برباعية في “خليجي 23”

تغلب منتخب قطر، حامل اللقب، على اليمن 4-صفر ضمن المجموعة الثانية في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، اليوم السبت.

ولم ينتظر القطريون سوى دقيقتين، ليفتتح أكرم عفيف التسجيل بضربة رأس قبل أن يصنع الهدف الثاني للمهدي علي في الدقيقة الخامسة بضربة رأس أخرى.

وجعل المعز علي النتيجة 3-صفر في الدقيقة 18 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، أبدلت اتجاهها وسكنت الشباك.

واختتم بيدرو ميغل رباعية قطر بضربة رأس قبل خمس دقائق من النهاية إثر ركلة ركنية.

وألغى الحكم هدفًا لليمن في الدقيقة 40 بداعي التسلل، بينما أهدر حامل اللقب العديد من الفرص لزيادة النتيجة.

ووضعت قطر أول ثلاث نقاط في رصيدها، قبل أن يلتقي العراق مع البحرين في وقت لاحق اليوم في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية.