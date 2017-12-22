النائب الكويتي السابق جمال العمر يعرض مكافآت مالية للاعبي المنتخب في “خليجي 23”

عرض النائب في مجلس الأمة الكويتي سابقًا جمال العمر، مكافأة مالية بقيمة أكثر من 3 آلاف دولار لكل لاعب يسجل هدفًا للمنتخب الكويتي خلال بطولة كأس الخليج (خليجي 23) التي تنطلق الجمعة في الكويت.

وقال النائب العمر إنه رصد مبلغًا آخر بقيمة 300 ألف دينار (أي قرابة مليون دولار) للمنتخب الكويتي في حال فوزه في البطولة.

وذكر العمر عبر حسابه في “تويتر”، أن “مكافأة أبنائنا بدورة كأس الخليج واجب لدعمهم ودعم الشباب الكويتي بالمنافسة الخليجية”، مضيفًا أن هذا “أقل شيء نقدمه لأبنائنا لمنافستهم بكأس الخليج وتمنياتي لهم بالتوفيق ورفع علم الكويت”.

وتباينت ردود الأفعال بين النشطاء في برامج التواصل الاجتماعي حول عرض النائب العمر، بين من اعتبرها “مبادرة كريمة وتشجيعًا للمنتخب الكويتي”، وبين من اعتبرها “رياء والأولى أن تذهب للفقراء والمحتاجين”.

وتقام بطولة “خليجي 23” اعتبارًا من الجمعة 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، حتى الخامس من كانون الثاني/ يناير المقبل، ومن المقرر أن تكون المباراة الافتتاحية بين المنتخبين الكويتي والسعودي.

يذكر أن منتخب الكويت حصد لقب البطولة في كأس الخليج 10 مرات على مدار ما يقرب من نصف قرن شهدت 22 نسخة من هذه البطولة.