بلاتر: ساركوزي ساهم في فوز قطر غير الشرعي بتنظيم مونديال 2022 (فيديو)

اعترف جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن سلطات فرنسا ساهمت بقوة في فوز قطر بسباق تنظيم مونديال 2022.

وأكد بلاتر في مقابلة تلفزيونية فرنسية، أن سلطات فرنسا ساهمت بقوة في فوز قطر بسباق تنظيم مونديال 2022.، مشيرًا إلى أن نيكولا ساركوزي ومواطنه ميشال بلاتيني، اللذين لعبا دورا كبيرا في حصول قطر على شرف تنظيم مونديال 2022″.

وأضاف بلاتر: “ليس لدي أدنى شك في حدوث ذلك، وقلت هذا للنايبة الفرنسية التي زارت مقر الفيفا في سويسرا.