لجنة المسابقات التونسية تعاقب 3 لاعبين من النجم والترجي بسبب أحداث عنف

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، معاقبة ثلاثة لاعبين من النجم الساحلي والترجي بعد اشتباكهم في مباراة قمة متوترة بالدوري الممتاز، يوم الأحد الماضي.

وقال هشام المناعي، المتحدث باسم لجنة المسابقات، إنه تقرر إيقاف الغيني الخليل بانغورا ثلاث مباريات والمصري عمرو مرعي مباراتين من جانب النجم الساحلي والمهاجم ماهر بن صغير مباراتين من جانب الترجي إضافة إلى غرامات مالية.

وأقيمت مباراة القمة بين الغريمين اللدودين في أجواء متوترة طغى عليها الاحتجاج على قرارات الحكم قبل أن يشتبك اللاعبون قرب النهاية.

وطرد الحكم اللاعبين الثلاثة في نهاية فوضوية للمباراة التي حسمها التعادل السلبي.

واستمر العنف داخل غرف الملابس، بينما اندلعت أعمال شغب في مدرجات استاد سوسة وهو ما دفع وزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية إلى التنديد بأحداث اللقاء والدعوة لاتخاذ إجراءات رادعة.

وقررت استدعاء لاعب الترجي أنيس البدري ولاعبي النجم الساحلي حمزة لحمر ومحمد أمين بن عمر وغازي عبد الرزاق والمدرب المساعد للنجم الساحلي قيس الزواغي وأمين عام مساعد النجم الساحلي عادل غيث لمقابلة لجنة المسابقات للاستماع إلى أقوالهم بخصوص أحداث العنف التي شهدتها المباراة.

وتم تجميد نشاط اللاعبين والمسؤولين الى حين موعد المقابلة، يوم الخميس المقبل.

ويتصدر الترجي الذي حافظ على سجله خاليًا من الهزائم جدول الترتيب برصيد 22 نقطة من ثماني مباريات، فيما يحتل النجم الساحلي المركز الخامس برصيد 16 نقطة من سبع مباريات.