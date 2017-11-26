الهلال يهزم المريخ في مباراة قمة ويحرز لقب الدوري السوداني

تفوق الهلال على غريمه المريخ 2-صفر في مباراة قمة حاسمة ليحرز لقب الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم للمرة 14، اليوم السبت.

وتقدم السمؤال ميرغني بهدف للهلال قبل عشر دقائق من نهاية الشوط الأول بتسديدة هائلة من خارج المنطقة بعدما ارتدت الكرة من دفاع المريخ.

وأضاف النيجيري عزيز شيبولا الهدف الثاني، بعدما تابع كرة مرتدة من دفاع المريخ أيضًا وسدد من مدى قريب في المرمى قبل عشر دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وكان المريخ سيحرز لقب الدوري إذا خرج بالتعادل من مباراة الجولة الأخيرة لكن الهلال حقق المطلوب لينتزع المركز الأول واللقب.

وبات رصيد الهلال 80 نقطة من 34 مباراة وتقدم بنقطة واحدة على المريخ الذي اكتفى باحتلال المركز الثاني.