يونس محمود ينتقد وزير الرياضة العراقي.. والأخير يرد

انتقد قائد المنتخب العراقي السابق لكرة القدم، يونس محمود، أمس السبت، رفض وزارة الشباب والرياضة منحه استثناءً من الدراسة للترشح لانتخابات الأندية العراقية.

وقال محمود في منشور بصفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وزارة الشباب والرياضة أعطت 250 استثناءً من شرط الشهادة، أغلبهم لا نعرفهم”.

وأضاف: “عندما أطالب باستثناء من شرط الشهادة ولمدة 6 أشهر فقط، يكون الوزير أحرص على العراق من يونس محمود”.

وتابع: “لو كنت أعلم أن طموحي سيصطدم بقانون ظالم، لفضلت الدراسة على كرة القدم”.

وزارة الشباب والرياضة اعطت 250 استثناء من شرط الشهادة اغلبهم لا نعرفهم .. وعندما اطالب باستثناء من شرط الشهادة ولمدة ستة… Posted by ‎يونس محمود – Younis Mahmoud‎ on Friday, November 17, 2017

وهو ما دفع وزير الشباب والرياضة، عبد الحسين عبطان، للرد على يونس، قائلا: “في بداية الأمر أقول بأنك تعرفني جيدًا وتعلم مقدار حبي واحترامي لكم، وما قدمت من خدمة كبيرة للعراق الحبيب وللرياضة العراقية”.

وتابع: “لأنكم نشرتم في الإعلام فسيكون الرد في الإعلام ايضاً، إذ إن الاستثناءات التي ذكرتموها كانت قبل تكليفي بوزارة الشباب والرياضة وتحديدًا في العام 2013”.

وأضاف: “الاستثناءات جاءت عندما كانت الوزارة تقيم انتخابات الأندية بلوائح تصدرها الوزارة”، مبينا أنه “في العام 2015 أصدر القضاء العراقي قرارًا قطعيًا يمنع الوزارة بالتدخل في انتخابات الأندية”.

وأوضح: “لذلك طالبنا الأندية الرياضية بإقامة انتخاباتها الدورية حسب قانون 18 ولا يجوز للوزارة التدخل في ذلك”.