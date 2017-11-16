استقالة أيمن الحكيم مدرب منتخب سوريا

تقدم أيمن الحكيم، المدير الفني لمنتخب سوريا، باستقالته من تدريب نسور قاسيون، مبديًا فخره بالفترة التي قضاها على رأس الإدارة الفنية.

وقاد أيمن الحكيم منتخب سوريا، للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، قبل الخروج أمام أستراليا، التي تأهلت لاحقًا؛ بالفوز على هندوراس في الملحق العالمي.

ولم ترض نتائج منتخب سوريا وأداؤه خلال مباراة العراق الودية آمال السوريون.

ويمتلك المنتخب السوري حاليًا جيلاً ذهبيًا من اللاعبين، على رأسهم: عمر السومة وعمر خربين وإبراهيم عالمة وأحمد الصالح.

ومن المتوقع أن يتعاقد المنتخب السوري مع مدرب أجنبي؛ من أجل قيادة نسور قاسيون في أمم آسيا 2019، بالإمارات.