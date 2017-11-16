لمحة عن المنتخبات المتأهلة لكأس العالم روسيا 2018.. قارة واحدة بلا ممثل في المونديال

بعد تأهل منتخب بيرو الأول لكرة القدم لمونديال 2018 بعد فوزه على نيوزيلندا أمس الأربعاء، بهدفين نظيفين، اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة، وعددها 32 فريقًا، لهذا الحدث الرياضي الكبير الذي يقام في روسيا منتصف العام المقبل.

وتقام قرعة البطولة، التي تلعب في الفترة ما بين الـ 14 من حزيران/يونيو والـ15 من تموز/يوليو 2018، في العاصمة الروسية موسكو في الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وفيما يأتي، نسلط الضوء على المنتخبات المتأهلة إلى المونديال، أكبر بطولات كرة القدم في العالم:

أوروبا (14 منتخبا): روسيا (البلد المضيف) – ألمانيا (حامل اللقب) – البرتغال – أسبانيا – إنجلترا – فرنسا – بلجيكا – بولندا – صربيا – ايسلندا – كرواتيا – سويسرا – الدنمارك – والسويد (وكانت المنتخبات الأربعة الأخيرة تأهلت من خلال الملحق الفاصل).

أمريكا الجنوبية (خمسة منتخبات): البرازيل – أوروغواي – الأرجنتين – وكولومبيا – بيرو (وهذه الأخيرة تأهلت من بوابة الملحق الفاصل بعد الإطاحة بنيوزيلاندا).

أفريقيا (خمسة منتخبات): نيجيريا – مصر – السنغال – المغرب – وتونس.

أسيا (خمسة منتخبات): إيران – كوريا الجنوبية – اليابان – السعودية – وأستراليا (فازت أستراليا على هندوراس في الملحق الفاصل لتتأهل للمونديال للمرة الخامسة في تاريخها).

أمريكا الشمالية والوسطى (ثلاثة منتخبات): المكسيك – كوستاريكا – وبنما.

أوقيانوسيا (لم يتأهل أي منتخب من هذه المنطقة الجغرافية): وسعى منتخب نيوزيلندا إلى الوصول إلى كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه كممثل لأوقيانوسيا، ولكنه اصطدم ببيرو في الملحق الفاصل وخسر 2 / صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.