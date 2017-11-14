تأهل الأردن والبحرين لكأس آسيا 2019

ضمن منتخبا الأردن والبحرين الظهور في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات بعد انتصارين خارج الأرض في التصفيات اليوم الثلاثاء.

وفاز الأردن خارج أرضه 1-صفر على كمبوديا لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة مقابل تسع نقاط لفيتنام، وضمن الفريقان التأهل للبطولة قبل جولة على نهاية التصفيات.

وسجل منذر أبو عمارة هدف الأردن الوحيد في الدقيقة 17 ليضمن تأهل منتخب بلاده للنهائيات للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

كما تأهلت البحرين للمرة الخامسة على التوالي بفوزها 3-صفر على مضيفتها سنغافورة لتحافظ على الصدارة برصيد عشر نقاط وسترافقها تركمانستان إلى النهائيات.

وسجل مهدي عبد الجبار هدفين، وأضاف جمال راشد هدفًا في ثلاثية جاءت في الشوط الثاني.

وضمنت فلسطين وعمان ولبنان منذ فترة بلوغ النهائيات في الإمارات.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا لينضموا إلى 12 منتخبًا تأهلوا مباشرة من خلال الوصول إلى المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم 2018.