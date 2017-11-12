الخوف يسيطر على عمر السومة بعد زلزال العراق (فيديو)

انتشر مقطع فيديو للنجم السوري عمر السومة مع زملائه في المنتخب، بعد وقت قصير من تعرّض مدن عراقية لهزة أرضية.

ويظهر في مقطع الفيديو “السومة” وعدد من زملائه، وقد سيطر على بعضهم الخوف، رغم أن الضحك بدا على عدد من اللاعبين.

وضربت هزة أرضية بقوة 6.5 على مقياس ريختر مناطق واسعة من العراق وشعر بها معظم سكان البلاد.

ويقيم “السومة” مع زملائه في المنتخب السوري معسكرًا في مدينة كركوك العراقية منذ يوم أمس السبت استعدادًا لمواجهة العراق، وتقام المباراة على ملعب مدينة كربلاء غدًا الإثنين.

وصعد المنتخب السوري إلى الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2018، لكنه خسر 3/2 أمام المنتخب الأسترالي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.