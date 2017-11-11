مباراة تونس وليبيا.. شوط الفرص المهدرة (فيديو)

حفل الشوط الأول والذي جمع بين منتخبي تونس وليبيا بالعديد من الفرص المهدرة لأبناء المدرب نبيل معلول، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم السبت، في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وتتربع تونس على صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة أمام الكونغو الديمقراطية برصيد 10 نقاط، ثم غينيا بثلاث نقاط وبنفس الرصيد يأتي المنتخب الليبي في مؤخرة الترتيب.

وشهد الشوط الأول العديد من الفرص المحققة للفريق التونسي ولكن تبارى اللاعبون في إهدار بعضها ونجح حارس المنتخب الليبي في صد كرات أخرى.

مطالبة بركلة جزاء + تسديدة المساكني pic.twitter.com/0eAlHXpzFY — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) November 11, 2017

ويحتاج منتخب تونس التعادل على الأقل مع ليبيا، لحسم تأهله إلى كأس العالم على حساب الكونغو الديمقراطية.

تواجه المنتخبان في 17 مناسبة سابقة، حققت تونس الفوز في عشر منها، وانتصرت ليبيا في خمس، وحدث التعادل في مواجهتين وديتين بين الجارين.

سجل التونسيون 21 هدفًا في المرمى الليبي عبر تاريخ مواجهات الفريقين، كان آخرها في مباراة الذهاب خلال التصفيات الحالية، في الوقت الذي سجلت فيه ليبيا 12 هدفًا في المرمى التونسي.

تسديدة مدري منو لاعب منتخب تونس pic.twitter.com/PYkY5cttSU — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) November 11, 2017

كيف ضااااعت فرصة خطيرة لـ تونس pic.twitter.com/qTxuLI5bY3 — FAHADHD24 (@FAHADHD24_) November 11, 2017