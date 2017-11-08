في واقعة نادرة.. طرد حارس منتخب قطر للشباب وسط ركلات الترجيح (فيديو)

تعرض حارس منتخب قطر للشباب، شهاب الليثي، للطرد خلال ركلات الترجيح، بعدما تصدى لركلة جزاء أمام نظيره العراقي بتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة الأمم الآسيوية 2018 للشباب، في واقعة نادرًا ما تحدث في ملاعب كرة القدم.

وتمكن الليثي، من التصدي لركلة جزاء لمنتخب العراق، والتي كانت حاسمة في صعود قطر لكأس آسيا، قبل أن يقرر الحكم إعادة الركلة، بعدما احتفل الحارس مع زملائه بالتأهل للبطولة الآسيوية.

وكان حارس قطر قد حصل على إنذار، وعندما اعترض على إعادة ركلة الجزاء حصل على الإنذار الثاني والكارت الأحمر، وسط ركلات الترجيح.

وحل مكانه اللاعب ناصر الأحرق، الذي تصدى أيضًا لركلة الترجيح، ليقود قطر لكأس آسيا بعدما تصدرت المجموعة الثالثة من التصفيات، بـ6 نقاط.

حكم اللقاء يطرد شهاب الليثي حارس مرمى منتخبنا الوطني اثناء ركلات الترجيح أمام العراق في تصفيات كأس آسيا تحت 19 عامًا pic.twitter.com/4w0wjbTFXV — قناة الكأس (@alkasschannel) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧

لاعب منتخبنا الوطني ناصر الأحرق يتصدى لركلة الترجيح الحاسمة بعد طرد حارس مرمى منتخبنا الوطني #التصفيات_المؤهلة لكأس_آسيا 2018 – تحت 19 سنة pic.twitter.com/rMOOGzcpcD — قناة الكأس (@alkasschannel) ٨ نوفمبر، ٢٠١٧

وتعادل منتخبا قطر والعراق في الوقت الأصلي بنتيجة (1-1)، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي فازت بها قطر.