الجزائري جمال بلماضي ينفجر في وجه صحفي قطري ويتهمه بالكذب (فيديو)

انفجر المدرب الجزائري جمال بلماضي غضبًا في وجه صحفي قطري خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة الخريطيات في الجولة الثالثة من كأس قطر.

وصب بلماضي (41 عامًا) غضبه على صحفي قطري وعلى جريدة الوطن القطرية متهما إياها بالكذب بعد نشر خبر قال إنه غير صحيح.

واتهم المدرب الجزائري الصحفي بقلة الاحترام والتربية وأضاف “إذا لم تحترموني لن أحترمكم”.

وفي برنامج “المجلس” الذي يبث على قناة “الدوري والكأس” عبّر مقدم البرنامج والضيوف عن استغرابهم من تصريحات بلماضي، مشيرين إلى أن الصحافة القطرية لا تكذب ويثقون بها ثقة عمياء،

وأوضح مقدم البرنامج أن أسلوب مدرب نادي الدحيل يجعله يقف إلى جانب جريدة الوطن.

ويحتل الدحيل المركز الأخير في المجموعة الأولى من كأس قطر بعد خسارتين 5/2 و1/ أمام قطر والغرافة.

ويعمل جمال بلماضي منذ سنوات في قطر وكان لاعبًا محترفًا في الدوري الفرنسي والإنجليزي والإماراتي والإسباني.