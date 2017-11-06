أزمة كبيرة تواجه قرعة الدوري العراقي.. ولجنة المسابقات تستقر على إقامته بـ20 فريقًا

يعيش الموسم الجديد للدوري العراقي أزمة قبل أسبوعين من انطلاقه رسميًا، بعد اعتراض العديد من الأندية على عدد الفرق المتأهلة للدوري الممتاز.

وتفاجأت الأندية بزيدة عدد أندية الدرجة الممتازة إلى 28 فريقًا بعد التصويت على إضافة فريقي الناصرية والموصل إلى الأندية المتأهلة ليكون المجموعة الكلي للفرق التي ستخوض المنافسة 28 فريقًا.

وقال رئيس لجنة المسابقات، علي جبار، إن الاتحاد يتحمل ما يجري من اعتراضات، موضحًا أنهم رفعوا توصية بضرورة هبوط فريقي أربيل والكرخ، وتأهل الديوانية والصناعات الكهربائية، بحسب اللوائح التي صدرت قبل انطلاق الموسم الماضي.

وأشار إلى أن لجنة المسابقات ترى الحل في العودة إلى تطبيق اللوائح دون العبث بالدوري.

#عاجل علي جبار : الدوري سيكون من عشرين نادي فقط..وبنظام المجموعتين. ولاحقا التفاصيل عن ابرز ما حدث بالمؤتمر. pic.twitter.com/CyOs3P5L33 — الدوري العراقي (@iraqileague10) November 6, 2017

وشدد جبار في تصريحات نقلتها صحيفة “الغد”، على أن لجنة المسابقات، قررت إعادة دوري كرة القدم إلى 20 فريقا مرة أخرى ويقام بنظام المجموعتين.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: “القرار النهائي هو إعادة الدوري إلى 20 فريقا”.

#شاهد | بعد رفض الية الـ28 نادياً.. رئيس لجنة المسابقات يكشف عن قرارات غاية في الاهمية تخص مستقبل دوري الكرة الممتاز واليته المستقبلية. Posted by ‎Iraqi Professional Players اللاعبين العراقيين المحترفين‎ on Monday, November 6, 2017

وأشار: “هذا القرار سيتم إعطاؤه لمجلس اتحاد الكرة الذي بدوره هو المسؤول عن تحديد شكل الدوري وسنرفع توصية إلى اجتماع اتحاد الكرة بخصوص آلية الـ28 ناديا لمناقشتها”.

وأضاف: “دوري الـ20 فريقا سيجعل أربيل والكرخ هابطين إلى مصاف الدرجة الأولى، في حين يصعد ناديا الديوانية والصناعات الكهربائية إلى الممتاز”.

يُشار إلى أنه بعد قرار تصعيد بعض الأندية للدوري الممتاز، اعترضت أندية أخرى، وطالبت بتأهلها أيضا للمسابقة.