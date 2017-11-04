القوة الجوية العراقي يحتفظ بلقب كأس الاتحاد الآسيوي

احتفظ القوة الجوية العراقي بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بفوزه 1-صفر خارج ملعبه على الاستقلال بطل طاجيكستان في المباراة النهائية اليوم السبت.
وأحرز عماد محسن هدف القوة الجوية في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من حمادي أحمد.
فيديو: هدف #القوة_الجوية الاول على #استقلال_دوشنبه #نهائي_كأس_الأتحاد_الأسيوي pic.twitter.com/SyajkuNZUM
— قناة الكأس (@alkasschannel) November 4, 2017
وكاد حمادي أن يفتتح التسجيل قبلها لكنه أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 54 من المباراة التي أُقيمت في دوشنبه.
وتُوّج الفريق العراقي للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي عندما تفوق في المباراة النهائية بالنتيجة ذاتها على بنغالورو الهندي.