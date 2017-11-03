نائب رئيس الاتحاد اليمني: الهاجري مسؤول عن غيابه أمام الفلبين في تصفيات آسيا (فيديو إرم)

علق حسن باشنفار، نائب رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم، على أسباب حرمان لاعب المنتخب أيمن الهاجري من تمثيل منتخب بلاده أمام الفلبين، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019.

وقال باشنفار، في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز” إن سبب المشكلة خطأ اداري غير مقصود، مشترك بين الجوازات القطرية، واللاعب الذي كان يستطيع حل المشكلة واللحاق ببعثة المنتخب إذا أراد، ولكن الأمر حال دون سفره إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تقام المباراة أمام الفلبين.

وعن احتراف الهاجري في الهند، تابع نائب رئيس الاتحاد اليمني، أن اللاعب تعاقد مع ناديه الهندي الجديد، وهو منتظم معه في الوقت الحالي.

ومن جانب آخر، أشار باشنفار إلى أن المنتخب اليمني يواصل الاستعداد لاستكمال مباريات التصفيات، أمام طاجكستان في الجولة الخامسة، مؤكدًا أن اليمن لم يخسر خلال المباريات الماضية، وسيلعب على الفوز أمام طاجكستان.

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