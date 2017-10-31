رغم إصابته.. علي معلول ينضم لتونس في مباراة حاسمة للتأهل لكأس العالم

انضم علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي المصري، إلى قائمة من 11 لاعبا من المحترفين بأندية أجنبية رغم إصابته استعدادا لمواجهة ليبيا الشهر المقبل التي قد تحسم تأهل تونس لكأس العالم لكرة القدم 2018.

وسيغيب معلول عن مواجهة الأهلي ضد مضيفه الوداد البيضاوي في المغرب في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل، بسبب إصابة عضلية وأثيرت شكوك حول غيابه عن لقاء ليبيا في استاد رادس بتونس يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

واستدعى المدرب نبيل معلول 11 لاعبا من المحترفين بأندية خارج تونس من أجل المباراة الختامية بالتصفيات.

ويكفي تونس التعادل لحسم بطاقة التأهل للنهائيات للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ 2006. وتتفوق تونس بثلاث نقاط على الكونجو الديمقراطية منافستها الوحيدة على بلوغ النهائيات في روسيا العام المقبل.

واستدعى معلول في وقت سابق 24 لاعبا محليا للانضمام إلى معسكر مغلق أغلبهم من أندية الترجي والنجم الساحلي بجانب الصفاقسي والأفريقي، وحاول مساعدتهم نفسيا لتجاوز آثار الإخفاقات في دوري الأبطال وكأس الاتحاد الأفريقي.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين يلعبون في الخارج على النحو التالي:

وهبي الخزري (رين الفرنسي) علي معلول (الأهلي المصري) بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) أسامة الحدادي ونعيم السليطي (ديغون الفرنسي) يوسف المساكني (الدحيل القطري) صيام بن يوسف (قاسم باشا التركي) فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) ديلان براون (جنت البلجيكي) يوهان توزجار (سوشو الفرنسي) محمد علي منصر (الاتحاد السكندري).