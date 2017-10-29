رسميًا.. كمال شداد يفوز برئاسة الاتحاد السوداني لكرة القدم

فاز الدكتور كمال حامد شداد برئاسة الاتحاد العام لكرة القدم بالسودان، وذلك بعد حصوله على 33 صوتا من إجمالي 61 صوتا، في الانتخابات التي جرت خلال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، التي عقدت اليوم الأحد بالخرطوم.

وفاز عامر عبدالرحمن بمنصب النائب الأول للرئيس، ونواب رئيس الاتحاد كل من: الفاتح أحمد باني للجنة المنظمة للمسابقات، وأمين محمد عثمان الجابري للجنة أوضاع اللاعبين، فيما تساوى في عدد الأصوات المرشحان لمنصب نائب الرئيس لرئاسة اللجنة المالية والتسويق، أسامة عطا المنان ونصر الدين أحمد حميدتي، وحصل كل منهما على 31 صوتا.

وفازت بمقعد المرأة الإعلامية ميرفت حسين، بجانب 16 عضوا بمجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم بالسودان، يمثلون 8 مناطق جغرافية، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السودانية.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات اللواء مأمون مبارك، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أرسل خطابا رسميا يفيد باعتماد النظام الأساسي للاتحاد السوداني، كما أرسل (الفيفا) مراقبا رسميا للانتخابات لمتابعة عمليات التصويت والفرز وإعلان النتائج، وهو رئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي سليمان حسين وابري.

وتأسس الاتحاد السوداني لكرة القدم في عام 1936 وانضم إلى الاتحاد الدولي “فيفا” في 1948 وإلى الاتحاد الإفريقي “كاف” في 1957 ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 65 عضوا بينهم 47 اتحادا محليا و18 ناديا بالدوري الممتاز.