الاتحاد الفلسطيني يلجأ للمحكمة الرياضية ضد امتناع الفيفا عن حظر أنشطة أندية المستوطنات

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأحد، اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي (كاس) ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المتعلق بعدم حظر أنشطة ستة أندية مستوطنات إسرائيلية.

وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام لله، اليوم الأحد، إنه سيتم التوجه لمحكمة التحكيم الرياضي للاستفادة من عدم خضوع المحكمة لأي وصاية ضد قرار الفيفا.

وأكد الرجوب على رفض قرار الفيفا القاضي بالتزام الحياد من قضية أندية المستوطنات وأنشطتها في الضفة الغربية، معتبرا أنه “يخالف قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم ذاتها والقانون الدولي”.

وأشار إلى أن قرار الفيفا صدر رغم تقديم الأمين العام المساعد للأمم المتحدة رسالة إلى الاتحاد الدولي، مفادها بأن وجود النشاط الرياضي في المستوطنات يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، ومع مبدأ حقوق الإنسان وقوانين الفيفا.

وذكر الرجوب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصل برئيس الفيفا جياني انفانتينو وطالبه بوقف بحث فرض عقوبات محتملة بحق أندية المستوطنات، وهو ما أثر على قرار رئيس الفيفا.

وشدد على أن الاتحاد الفلسطيني سيبذل كافة جهوده في القضية التي سبق له رفعها إلى محكمة التحكيم الرياضي لمعالجة “التجاوزات” التي ارتكبها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.