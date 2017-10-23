الأردن.. وفاة مشجع لنادي الوحدات في المدرجات (صور)

ذكرت تقارير صحفية أردنية، اليوم الإثنين، أن أحد مشجعي نادي الوحدات تُوفِّي اليوم خلال مباراة الفريق أمام الحسين إربد، في الجولة الثانية من كأس الأردن لكرة القدم.

وأوضحت شبكة “رؤيا” الأردنية أن المشجع محمود فخري تُوفِّي على مدرجات ملعب الملك عبدالله الثاني إثر تعرضه لجلطة قلبية.

وبحسب زياد شلباية، عضو إدارة نادي الوحدات، فقد تعرض محمود لجلطة قلبية حادة، ولم تفلح معه محاولات العلاج الطارئة في الملعب، ليفارق الحياة ويتم نقله إلى مستشفى البشير.

ويلعب الوحدات في المجموعة الثانية إلى جانب الحسين إربد واليرموك.