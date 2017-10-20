الاعتداء على شباب نادي الوحدات الأردني.. وإصابة عدد من اللاعبين (صور)

تعرض فريق الوحدات الأردني تحت ١٧ عاماً لاعتداء من مجموعة من الجماهير عقب مباراتهم أمام الفيصلي، الجمعة، في دوري الناشئين والتي أقيمت في منطقة غمدان وانتهت بفوز الفيصلي ٣-١.

وتعرضت حافلة الوحدات أثناء خروجها من الملعب الى اعتداء من مجموعة التي قامت بقذف الحافلة بالحجارة ومن ثم الاعتداء على اللاعبين والكادر الفني والطبي الذي رافق الفريق.

وكشف زياد شلباية مدير قطاع الناشئين لفريق الوحدات كافة التفاصيل التي حدثت خلال الاعتداء، بحسب ما أوردته قناة رؤيا (خاصة).

وقال شلباية إن فريق الوحدات غادر الملعب بعد اللقاء بحافلة النادي ليتفاجأوا بهجوم مجموعة من الأشخاص عليهم بالحجارة مما اضطر لإيقاف الحافلة ومن ثم الاعتداء على اللاعبين حيث تعرض ثمانية لاعبين لإصابات مختلفة منهم القوية وأخرى بسيطة.

وأضاف شلباية، أنه تم نقل اللاعبين على الفور إلى مستشفى فلسطين وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى للوقوف على أسباب الاعتداء.

ووصف شلباية حالة اللاعبين بأن هناك لاعبا مصابا إصابة قوية في عينه وآخر في رأسه ولاعب ثالث في قدمه وهي إصابات قوية ويحاول الأطباء علاجهم للوقوف على حالتهم فيما أشار إلى أن باقي اللاعبين يعانون من إصابات متوسطة توصف بالرضوض.