يمنيون يشاهدون مباراة من الجبال بعد أن ضاق بهم الملعب (صورة)

لم تمنع ظروف الحرب في اليمن أهالي من البحث عن السعادة بين أكوام البؤس المحيط بهم، فقد تداول مدونون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صورة العشرات من المشجعين اليمنين يشاهدون مباراة كرة القدم لدوري محلي من أعلى تل بعيد ويطل على الملعب.

ملعب بارادم بمدينة المكلا – عاصمة محافظة حضرموت- لم يتسع للآلاف من مشجعي كرة القدم لدى حضورهم نهائي كأس حضرموت، الذي أقيم عصر اليوم الجمعة بين فريقي شعب حضرموت وسلام الغرفة، ليضطر الكثير منهم اعتلاء الجبال المطلة على الملعب لمشاهدة المباراة.

ويجد اليمنيون في كرة القدم فرصة للابتعاد عن ظروف الحياة التي رسمتها تفاصيل الحرب الأهلية في البلد، والمستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام، لترتفع نسبة مشاهدي الدوريات المحلية والأوروبية.