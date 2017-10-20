رسالة مؤثرة من ثنائي منتخب سوريا للطفلة غروب منصور (فيديو)

وجه ثنائي منتخب سوريا، محمد حامد ميدو ومارديك مارديكيان، رسالة مؤثرة للطفلة السورية غروب منصور التي تعاني من ورم في المخ.

وعلم اللاعبان بأن الطفلة السورية تعاني من مرض خطير وتحتاج إلى جراحة لاستئصال ورم من المخ، وتحب طريقة لعب الثنائي وتضع صورتهما عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.

وقال مارديك للطفلة، في رسالته لها، إنه واثق من قدرتها على تجاوز المحنة والتخلص من آلامها بعد الجراحة، متمنيًا الشفاء للطفلة.

وأكد ميدو أنه سعيد بإصرار هذه الطفلة، ويتمنى لها الشفاء من المرض الخطير الذي تمر به.