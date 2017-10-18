ناصر الخليفي يَمثُل أمام المدعي العام السويسري 25 أكتوبر الجاري

يبدأ مكتب المدعي العام السويسري في الاستماع إلى القطري ناصر الخليفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي ان سبورتس” الإعلامية، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في إطار التحقيق بفساد حول منح حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم.

وقال المحامي فرانسيس شباينر موكل ناصر الخليفي لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “موكله الذي يتولى أيضًا رئاسة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعًا، من قبل مكتب المدعي العام السويسري”.

وأضاف: “الخليفي يعترض على كل شبهة فساد وسيحتفظ بإيضاحاته لممثلي هذا المكتب”.