أنباء عن قبول استقالة عبدالله مسفر من تدريب منتخب الأردن

قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم استقالة عبدالله مسفر، المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة القدم، على خلفية سوء نتائج وأداء النشامى في تصفيات أمم آسيا 2019

ويحتل الأردن قمة مجموعته بفارق الأهداف فقط أمام فيتنام.

ولم يرض أداء النشامى خلال التصفيات، عشاق المنتخب الأردني.

وقال زياد عبيدات مذيع ومقدم نشرات قناة العربية إن الاتحاد الأردني قبل استقالة عبدالله المسفر.

ويعد الأردني جمال أبوعابد هو الأقرب لاستكمال التصفيات الآسيوية رفقة منتخب الأردن.

يذكر أن الإماراتي عبدالله مسفر تولى تدريب منتخب الأردن قبل 10 أشهر من الآن.