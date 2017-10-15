العراق.. ريام الفيصل تثير الجدل بقميص نادي الزوراء (صور)

أعلنت الإعلامية العراقية ريام الفيصل تشجيعها لنادي الزوراء العراقي، من خلال جلسة تصوير خاصة.

ونشرت ريام المذيعة بقناة “العراقية” صورة على موقع تبادل الصور “إنستغرام” وهي ترتدي قميص نادي الزوراء، وتشير بإصبعها إلى شعار النادي.

وأثار تصرف الإعلامية، جدلًا بين متابعي الكرة العراقية، خاصة وأن قليلًا منهم يعلن انتماءه لناد معين.

يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن احتمال مشاركة ناديين عراقيين في دوري أبطال آسيا في نسخته المقبلة عام 2018، من بينهما نادي الزوراء.

وأرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خطابًا إلى نظيره العراقي، قال فيه إن فريق القوة الجوية، سيشارك في دوري أبطال آسيا بصفته حامل لقب الدوري بشكل مباشر إلى دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى منح نصف مقعد لفريق الزوراء، المتوج ببطولة كأس العراق.

وكان الزوراء والقوة الجوية قد شاركا، العام الماضي، في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث تأهل الأخير إلى نهائي البطولة.