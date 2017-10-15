الرمثا يهزم الوحدات بهدف ويقفز لصدارة ترتيب الدوري الأردني (فيديو)

قفز الرمثا إلى صدارة ترتيب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم عقب فوزه 1-صفر على الوحدات في مباراة مثيرة اليوم الأحد.

واستغل مصعب اللحام ارتباكا دفاعيا وسقوط الكرة داخل المنطقة وسدد كرة قوية داخل مرمى الوحدات بعد مرور 25 دقيقة من البداية.

وأصبح رصيد الوحدات عشر نقاط من خمس مباريات ويتقدم بنقطة واحدة على الأهلي صاحب المركز الثاني بينما يأتي الوحدات ثالثا وله ثماني نقاط وهو نفس رصيد الجزيرة والفيصلي وشباب الأردن.

وأهدر الوحدات فرصة تصدر الدوري ومني بخسارته الأولى هذا الموسم.

وفي لقاء آخر تعادل البقعة 1-1 مع الجزيرة.

وتقدم محمد طنوس بهدف للجزيرة قبل أن يتعادل محمد العملة للبقعة في اللحظات الأخيرة.

ويأتي البقعة في المركز السابع برصيد ست نقاط.