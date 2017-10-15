الأردن.. حارس نادي الفيصلي يضع أرقام زملائه الموقوفين على قميصه (صورة)

قررت إدارة نادي الفيصلي الأردني وضع أرقام لاعبي الفريق الموقوفين على قمصان اللاعبين خلال مباريات الفريق.

واعتمدت اللجنة التأديبية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل أيام، وعممت جميع العقوبات التي أصدرتها اللجنة التأديبية في الاتحاد العربي ضد لاعبي الفيصلي، على خلفية الأحداث التي رافقت نهائي بطولة الأندية العربية أمام الترجي التونسي في أغسطس الماضي.

لؤي العمايرة يضع أرقام لاعبي الفيصلي الموقوفين على قميصه pic.twitter.com/3cfBV1Kabs — كـــوكـــش ???????? ™ (@AhmadKokash) October 15, 2017

وأظهرت الصور أرقام لاعبي الفيصلي الموقوفين على جانبي قميص حارس الفريق لؤي العمايرة، خلال مواجهة ذات راس في الدوري الأردني.

وقرر الاتحاد الآسيوي إيقاف 5 لاعبين من الفيصلي، لمدة عام لثبوت إدانتهم في الاعتداء على الحكم المصري، إبراهيم نورالدين، وهم: بهاءالدين عبدالرحمن وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار، وإبراهيم عطا دلدوم 10 آلاف دولار، وإبراهيم محمد الزواهرة 5 آلاف دولار، وأكرم أعلى الزوي 5 آلاف دولار، ومعتز ياسين 5 آلاف دولار.

كما وافق على إيقاف إداري الفيصلي، سليمان العساف عامين مع غرامة 10 آلاف دولار، بالإضافة لتغريم النادي الفيصلي مبلغ 200 ألف دولار، نتيجة تهجم لاعبي الفيصلي على حكم المباراة النهائية للبطولة العربية، بالإضافة لقيام الجماهير باقتحام الملعب وتحطيم المقاعد.

وندّد الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني، في بيان صحفي الأربعاء الماضي، بالعقوبات الصادرة بحق فريق الفيصلي.

وأكد بكر العدوان، نائب رئيس النادي الفيصلي، أن الفريق الأردني لن يتردد في اللجوء للتحكيم الرياضي الدولي، ممثلًا في (كاس)، حال وجود تناقض بين القواعد والعقوبات التي صدرت بحق النادي.