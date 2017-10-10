فلسطين تتأهل إلى كأس الأمم الآسيوية للمرة الثانية على التوالي باكتساحها بوتان بعشرة أهداف (فيديو)

تأهل المنتخب الفلسطيني إلى كأس أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي، والثانية في تاريخه بعدما اكتسح ضيفه منتخب بوتان 10 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات.

وتقدّم منتخب فلسطين بهدف عبد اللطيف البهداري في الدقيقة الثالثة، وأضاف عبد الله جابر الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة، ثم أحرز تامر صيام الهدف الثالث في الدقيقة 21، وتبعه سامح مراعبة بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 29، ثم أحرز البهداري الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين 39 و43.

وأضاف خالد سالم الهدف السابع في الدقيقة 48 من ضربة جزاء، ثم أحرز محمد ناطور الهدف الثامن في الدقيقة 60، قبل أن يتكفل جوناثان كانتيلانا بتسجيل الهدفين التاسع والعاشر في الدقيقتين 63 و70.

وضمن منتخب فلسطين الصعود إلى أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد تجربته في نسخة 2015 بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، عقب تحقيقه أربعة انتصارات متتالية.

وتستضيف الإمارات النسخة المقبلة من كأس أمم آسيا عام 2019 .

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الست للتصفيات الآسيوية، وتنضم الفرق الـ12 المتأهلة إلى 12منتخبًا حجزت مقاعدها بالفعل في البطولة القارية، وهي: أستراليا، وإيران، واليابان، وكوريا الشمالية، وكوريا الجنوبية، وقطر والسعودية، وسوريا، وتايلاند، وأوزباكستان، والعراق، والإمارات صاحبة الأرض.

لبنان قاب قوسين من التأهل.

في نفس السياق اقترب منتخب لبنان من التأهل لكأس آسيا لكرة القدم 2019 للمرة الثانية في تاريخه، والأولى عبر التصفيات بعد فوزه الكاسح 5-صفر على كوريا الشمالية في بيروت اليوم الثلاثاء.

وشارك لبنان في كأس آسيا مرة واحدة عندما استضاف البطولة على أرضه العام 2000.

وعزّز المنتخب اللبناني صدارته للمجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط من أربع مباريات بعد تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي.

ويتفوق لبنان بفارق خمس نقاط عن منتخب “هونغ كونغ” الذي فاز 2-صفر على ماليزيا ليؤجل تأهل لبنان، بينما يملك كل من كوريا الشمالية، وماليزيا، نقطتين لكل منهما.

ويلتقي لبنان مع “هونغ كونغ” الشهر المقبل.

وسجل لبنان هدفين متتاليين في الدقيقتين 21 و25، حيث تقدم هلال الحلوة بعد مراوغة للحارس، ثم صنع الهدف الثاني للقائد حسن معتوق بعد تمريرة بالكعب.

وأضاف سمير اياس الهدف الثالث في الدقيقة 49، ثم أحرز علي حمام وربيع عطايا هدفين آخرين قبل النهاية.

وقال معتوق بعد الفوز:”الفوز بهذه النتيجة على منتخب كبير إنجاز للبنان، ويجب أن نجتهد بشكل أكبر بعدما اقتربنا من التأهل لأننا سنواجه منافسين أقوياء في كأس آسيا”.

ويتأهل أول فريقين من ست مجموعات إلى نهائيات كأس آسيا في الإمارات لينضموا إلى 12 فريقًا تأهلت بشكل مباشر بعد الوصول للدور الأخير بتصفيات كأس العالم 2018.