مباراة سوريا وأستراليا.. شاهد بكاء عمر السومة وتسديدته التي ردها القائم في الدقيقة 120 (فيديو)

رفض القائم الأيسر لحارس مرمى منتخب أستراليا، أن يمنح سوريا بطاقة التأهل للملحق الثاني المؤهل لكأس العالم، بعدما رد تسديدة عمر السومة الصاروخية في الدقيقة 120 من عمر المباراة.

ورصدت الكاميرات بكاء عمر السومة قبل وبعد تسديد الكرة، حينما كانت نتيجة المباراة تشير لتقدم أصحاب الأرض بهدفين لهدف واحد.

#استراليا_سوريا

تسديدة عمر السومة بالقائم : د120

نهاية المباراة 2/1 pic.twitter.com/uTbPSQxRHp — オマール ???????? . (@erroralenazi) October 10, 2017

ولو سجل السومة هدفه الثاني في المباراة والثاني لنسور قاسيون، لتأهلت سوريا لمواجهة رابع الكونكاكاف.

ووجه المنتخب الأسترالي صدمة قوية لضيفه السوري وقضى على أمله في التأهل للمونديال بعدما تغلب عليه 2 / 1 اليوم الثلاثاء.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 1 / 1 في ماليزيا، وحقق المنتخب الأسترالي الفوز 2 / 1 إيابا اليوم في مباراة حسمت بالوقت الإضافي في سيدني ليفوز بنتيجة إجمالية 3 / 2 ويتأهل للمنافسة مع صاحب المركز الرابع في تصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) على بطاقة التأهل للمونديال.

وافتتح عمر السومة، مهاجم الأهلي السعودي ، التسجيل للمنتخب السوري في الدقيقة السادسة ثم أدرك تيم كاهيل التعادل للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 13، وظل التعادل قائما لتمتد المواجهة لوقت إضافي، وكان الفوز من نصيب المنتخب الأسترالي بالهدف الثاني لكاهيل في الدقيقة 108 .