مباراة سوريا وأستراليا.. فراس الخطيب وإبراهيم عالمه يشعلان حماس الجماهير بهذه الطريقة (فيديو)

دفع أيمن الحكيم، المدير الفني للمنتخب السوري بفراس الخطيب ،لاعب السالمية الكويتي، وقائد “نسور قاسيون”، بدلًا من عدي جفال الذي لم يقدم أداءً مُرضيًا.

وفور نزول اللاعب ذو الخبرات الطويلة، راوغ مدافع أستراليا ليشعل حماس الجماهير السورية المتواجدة بملعب سيدني الدولي.

ويقدم المنتخب السوري شوطًا مميزًا، حيث أهدر 3 فرص حتى الدقيقة الـ70.

ومنح نزول الخطيب، المنتخب السوري أريحية جيدة في بناء الهجمات.

وقدم إبراهيم عالمه ،حارس منتخب سوريا، عدة لقطات رائعة، حينما أنقذ أكثر من هدف مؤكد من مهاجمي أستراليا.

وقال مراسل قنوات بي إن سوبرتس إن الجماهير السورية غزت ملعب مباراة المنتخب السوري مع مضيفه الأسترالي بالعاصمة الأسترالية سيدني في مفاجأة كبيرة لمتابعي المباراة.

وأشار مراسل بي إن سبورتس إلى أنه رغم تفاؤل الأستراليين بملعب سيدني الدولي، إلا أن الجماهير السورية تواجدت بأعداد كبيرة.

تصدي رجولي ومميز من إبراهيم عالمه ينقذ سوريا من هدف محقق . pic.twitter.com/iCiB0lgg4W — علي الكعبي (@AL_kaabiVideo) October 10, 2017

وتترقب جماهير الكرة السورية خاصة والعربية بصفة عامة المواجهة المرتقبة ،التي تجمع بين منتخب سوريا ضد مضيفه أستراليا، في جولة الإياب بالملحق الآسيوي الفاصل المؤهل لنهائيات بطولة كأس العالم 2018.

وانتهى لقاء الذهاب بين المنتخبين يوم الخميس الماضي في ماليزيا بالتعادل بهدف لكل منهما ،وأهدر المنتخب السوري فرصة ذهبية لتحقيق الفوز على حساب أستراليا.

مهارة فراس الخطيب HD : pic.twitter.com/Sk8h4jvIRu — MawsonTV (@MawsonTV) October 10, 2017