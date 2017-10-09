مدرب أستراليا: هذه الميزة تمنحنا أفضلية للفوز على منتخب سوريا

قال أنجي بوستيكوغلو، المدير الفني للمنتخب الأسترالي، إنه يرى أن فريقه يتمتع بالأفضلية لكونه سيحتضن مباراة إياب الملحق الفاصل الآسيوي، ضمن تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، إلى جانب المسافة الطويلة التي سيقطعها منافسه السوري.

وتعادل المنتخب الأسترالي مع نظيره السوري 1 / 1 ذهابا في ماليزيا، وسيلتقي الفريقان إيابا، غدا الثلاثاء، في سيدني.

وقال بوستيكوغلو في تصريحات للصحفيين بسيدني، اليوم الاثنين: “أعتقد أن الفرق تعاني عندما تأتي للعب في أستراليا.. نرى الأمر محسوما”.

وأضاف: “على الفريق القادم أن يتكيف مع توقيت مختلف، وظروف مناخية مختلفة، وهذا أمر صعب للغاية”.

وتأهل المنتخب الأسترالي للملحق الآسيوي في مواجهة نظيره السوري، بعد أن احتلت أستراليا المركز الثالث في مجموعتها بالتصفيات الآسيوية خلف اليابان والسعودية.

كذلك احتلت سوريا المركز الثالث في المجموعة الأولى بالتصفيات خلف منتخبي إيران وكوريا الجنوبية، اللذين تأهلا مباشرة للنهائيات.

ويتوقع أن يخوض المنتخب الأسترالي مباراة الغد بثقة عالية حيث تقام على ملعب الاستاد الأولمبي في سيدني، الذي شهد فوز الفريق على نظيره الكوري الجنوبي في نهائي كأس آسيا 2015.

ويتأهل الفائز في الملحق الآسيوي، لمواجهة المنتخب صاحب المركز الرابع بتصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، على أن يتأهل الفائز منهما إلى النهائيات.

وقال بوستيكوغلو إنه يحاول عدم التفكير على المدى البعيد، وأضاف: “الهدف واضح بالنسبة لنا، إذا حققنا الفوز، سنتأهل، أما إذا بدأت التفكير في الأرقام أو أي شيء آخر سوى محاولة الفوز على المنافس، ستواجه مواقف شائكة”.

ويتطلع المنتخب الأسترالي إلى التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي.